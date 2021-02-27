«Авангард» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Барыс».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.73.
«Проиграв в предыдущем туре в личном противостоянии с «Салаватом Юлаевым», причём дома, «Авангард» всё-таки устроил себе весёлое окончание регулярного сезона. Правда, шансы на то, что «юлаевцы» всё-таки «на ленточке» сбросят «ястребов» с первого места в дивизионе и, соответственно, со второго в конференции, не слишком-то велики. «Авангард» опережает «Салават» на одно очко и — что теперь весьма немаловажно — ещё имеет преимущество по количеству побед в основное время, а это сейчас является первым и главным дополнительным показателем. Это означает, что в последнем туре «Авангарду» дома надо лишь не проиграть «Барысу» в основное время. Можно и проиграть, но тогда придётся рассчитывать на то, что уфимцы потеряют хотя бы очко в Ярославле.
Рассчитывать на «Локомотив» балашихинцы, конечно же, не станут и постараются всё решить самостоятельно, тем более что все предпосылки для этого у них имеются. Правда, в текущем сезоне они играют с казахстанцами не слишком удачно, проиграв два междусобойчика из трёх, в том числе и единственный домашний, и набрав три очка в Нур-Султане.
Думаю, что не мытьём, так катаньем «Авангард» свою задачу выполнит, хоть и сделать это будет непросто. У казахстанцев тоже есть турнирная мотивация: пятки им поджигает «Автомобилист». Но поскольку поджигальщик из екатеринбуржцев сейчас ещё тот, то в этом случае можно особо не беспокоиться.
Суммируем: будет сыгран достаточно сложный и мучительный для обоих соперников матч, но по его итогам «Авангард» всё-таки отожмёт у «Барыса» два очка, причём сделает это в основное время, хоть и с минимальным преимуществом».
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