«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 26-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.63.
«Ньюкасл» вновь втянулся в борьбу за выживание, и если в предстоящие несколько недель будет происходить примерно то же самое, «Фулхэм» северян догонит и перегонит.
У «сорок» была пара неплохих матчей за последние месяцы (победы над «Эвертоном» и «Саутгемптоном»), но это на самом деле все, чем команда может гордиться. «Ньюкасл» сдает – у него регулярны провалы сзади, а Дарлоу давно уже перестал выручать.
«Вулверхэмптон» одержал две победы кряду и, в принципе, показал за последнее время, что готов провести остаток сезона на достойном уровне. Проблемы, конечно, остаются, но «волки» больше не производят впечатление команды, у которой все валится из рук».
- 27 февраля 2021
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