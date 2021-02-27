«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 26-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.63.

«Ньюкасл» вновь втянулся в борьбу за выживание, и если в предстоящие несколько недель будет происходить примерно то же самое, «Фулхэм» северян догонит и перегонит.



У «сорок» была пара неплохих матчей за последние месяцы (победы над «Эвертоном» и «Саутгемптоном»), но это на самом деле все, чем команда может гордиться. «Ньюкасл» сдает – у него регулярны провалы сзади, а Дарлоу давно уже перестал выручать.



«Вулверхэмптон» одержал две победы кряду и, в принципе, показал за последнее время, что готов провести остаток сезона на достойном уровне. Проблемы, конечно, остаются, но «волки» больше не производят впечатление команды, у которой все валится из рук».