«Локомотив» — ЦСКА: смотреть онлайн, трансляция матча, прямой эфир
27 февраля состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах фаворита не видят: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80, успех «Локомотива» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.35.
Букмекеры считают, что матч получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.90, на пенальти — за 2.33, на удаление — за 3.20.
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