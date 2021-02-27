«Локомотив» — ЦСКА: беспроигрышная ставка в размере 700 рублей к матчу РПЛ
27 февраля в матче РПЛ сыграют загребский «Локомотив» и московский ЦСКА. Начало матча — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари на сумму 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
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