«Челси» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 26-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.

«МЮ» вышел в следующий раунд Лиги Европы, особо не напрягаясь. Сыграл нулевую ничью с «Реал Сосьедадом». Но у Сульшера образовались проблемы. Почти весь центр поля выбыл. Погба точно не будет в ближайшем матче. Ван де Бек также под вопросом и может не сыграть в ближайшем туре. Полузащита будет выглядеть явно не так, как хотел бы норвежец.



У «Челси» было лишних два дня на подготовку, хоть и более важная игра была в Лиге чемпионов против «Атлетико». Но, «синие» сейчас играют в такой футбол, не самый энергозатратный, который не отбирает силы у команды. Также как и предыдущие семь матчей под руководством Тухеля «Челси» провел против Мадрида, ничего не позволив сделать у своих ворот. «Синие» и сами не сильно напрягались. Забили один гол и дальше уже катали мяч до конца матча. Это новый «Челси», который себе не изменяет. Процент владения в районе 70. Играет в свое удовольствие, пока не сильно заботясь об атаках, которых случается не так много на данный момент.



Нет сомнений, что «Челси» будет контролировать встречу, будет больше владеть мячом и главное не допустит, чтобы «МЮ» доставлял мячи до своих атакующих игроков, которые могут и пенальти сообразить и знают, как распорядиться мячом. «Челси» тут главное владеть преимуществом.



В этой игре «Челси» можно считать фаворитом. В турнирной таблице «Челси» располагается на пятом месте, а «МЮ» — на втором. Но, я думаю, что отрыв будет сокращаться, а «Челси» окажется в зоне Лиги чемпионов по итогу сезона.



Игра может быть похожей на матч первого круга, когда встреча завершился со счетом 0:0, а команды за 90 минут вообще ничего не сообразили. Исходя из вышесказанного, предположу, что «Челси» будет ближе к победе, то есть 1Х, а тотал будет меньше 3.5 мяча. Коэффициент на это хороший, в районе 1,85".