«Шеффилд» – «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 20-го тура РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль».

Ставка: победа «Шеффилда» с форой (+1.5) за 1.74.

«Ливерпуль» мало того что проиграл дерби, уступив в четвёртом туре кряду, так ещё и лишился капитана Хендерсона, который даже может пропустить Евро. Удача, кажется, окончательно отвернулась от мерсисайдцев, и как её вернуть, похоже, никто не знает.



В Шеффилде, судя по всему, центр обороны снова будет состоять из сочетания, которое при хорошей жизни даже на сборе никто наигрывать бы не стал. В центре поля вновь придётся ждать чудес от Тьягу, который всё чаще напоминает не воспитанника «Барселоны», а игрока, от которого «Барселона» отказалась. Ну а впереди, как обычно, остаётся надеяться, что потенциально сильнейшая тройка нападения АПЛ будет выглядеть так же грозно, как смотрятся их фамилии в матчевом протоколе.



«Шеффилд Юнайтед» проиграл в последних трёх турах и, кажется, уже окончательно распрощался с надеждой выкарабкаться из зоны вылета. Тем не менее без боя команда здесь, конечно, не сдастся. Именно на матчи с такими громкими соперниками игроки и будут собираться в оставшейся части сезона.



Так что, думаю, если гости и победят, то вряд ли очень уж легко".