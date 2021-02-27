«Зенит» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч 20-го тура РПЛ 27 февраля

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Ростов».



Ставка: победа «Зенита» в один мяч или ничья за 2.01.

«Зенит» за 19 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги одержал 12 побед и пять игр завершил вничью, что принесло 41 очко и первое место в турнирной таблице. В трех последних поединках подопечные Семака добились успеха – с «Уралом» (5:1), «Динамо» (3:1) и «Спартаком» (3:1).



Показательно выглядит линия атаки Санкт-Петербурга, которая 43 раза поражала ворота соперников. К сожалению, действующий чемпион оставил своих болельщиков без плей-офф еврокубков, после того как занял последнее место в групповом этапе.



«Ростов» за 19 туров одержал 10 побед и дважды сыграл вничью, что принесло 32 очка и пятое место. Перед большими каникулами жёлто-синие проиграли «Уфе» (0:1) и ЦСКА (1:3) и неожиданно одолели «Ахмат» (1:0).



Первая игра после перерыва может принести сюрприз. Я считаю, что в этой дуэли «Ростов» может отнять очки у лидера. «Зенит» в поединке с Тулой показал, что у команды есть уязвимые места. Жёлто-синие тоже проиграли, но уступили не по делу. Думаю, что игра будет интересной, и ожидаю ничью или минимальный успех Санкт-Петербурга".