Канело Альварес – Авни Йылдырым: прямая трансляция боя, смотреть онлайн, где покажут

В ночь с 27 на 28 февраля мск действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес проведёт защиту своих титулов против обязательного претендента – второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма.



Это уже второй бой Канело за небольшой промежуток времени. Начало поединка – не ранее 3:00 мск 28 февраля. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на официальном сайте стриминговой платформы DAZN.



Аналитики букмекерских контор однозначно считают Сауля Альвареса фаворитом предстоящего боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.03, это примерно 92% вероятности. На успех Йылдырыма можно сделать ставку с коэффициентом 18.00 (5%). Вероятность ничейного исхода оценили коэффициентом 27.00 (3%).