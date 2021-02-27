«Сочи» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Арсенал».

Ставка: победа «Сочи» за 1.77.

«Сочи» удачно вкатился в новую часть сезона — обыграл в Кубке России в дерби «Краснодар» и прошел в четвертьфинал. А в этом туре «Сочи» принимает тульский «Арсенал», который преподнес одну из главных сенсаций 1/8 финала Кубка России, обыграв «Зенит» на выезде. Очень организованно выглядела команда Дмитрия Парфенова. Но и при этом очень организованно показала себя команда Владимира Федотова, в хорошем тонусе она.



Дома «Сочи» в этом сезоне никому не проигрывает. Последние три матча и вовсе были победными, причем обыграли не самых слабых соперников — и «Спартак», и «Динамо». «Арсеналу» будет непросто. У себя дома «Арсенал» с «Сочи» играет гораздо интереснее. В первом круге «Арсенал» обыграл «Сочи» — 3:2.



Тем не менее, на мой взгляд, состав у «Сочи» лучше, команда хорошо готова. Дома и стены помогают, хоть за «Сочи» не так много болельщиков приходит болеть. Четвертая игра подряд для «Сочи» в домашних стенах (в чемпионате). Есть хорошие ресурсы упрочить свое положение в турнирной таблице. Команда высоко располагается и ведет борьбу за еврокубковые места. Даже Лига чемпионов не так далеко от команды Владимира Федотова.



Мой прогноз — победа «Сочи» за хороший коэффициент 1.77".