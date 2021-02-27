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«РБ Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Менхенгладбах.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Наверное, именно «Боруссия" вызывает максимальное количество вопросов и довольно большое внимание. Уже было объявлено, что нынешний наставник Марко Розе со всеми своими помощниками после завершения сезона переходит в дортмундскую «Боруссию».

Не факт, что он останется тренером Менхенгладбаха до конца сезона, потому что эта ситуация, когда командой управляет уже уходящий тренер, часто выглядит несколько двусмысленно. Результаты сейчас явно не в пользу Розе.

Обе команды проиграли матчи в Лиге чемпионов английским соперникам. Но, думаю, к этой встрече этот факт не будет иметь никакого отношения, потому что надо бороться за высокие места по итогу чемпионата и за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Особенно это касается «Боруссии», но и «Лейпцигу» также не стоит расслабляться.

Думаю, нас ждет хороший и яркий футбол. Эти команды вряд ли будут запираться в обороне. Мне нравится вариант «ТБ (2.5) и обе забьют с коэффициентом 2.00». Голы должны быть в этом матче».

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