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«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 20-го тура РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 20-го тура РПЛ в Грозном
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Бывший игрок «Спартак» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Динамо». Встреча пройдёт 28 февраля в Грозном.

Ставка: ничья за 3.30, обе команды забьют за 1.96, точный счёт 1:1 за 6.50.

«Встреча двух хороших команд, они и в турнирной таблице находятся неподалёку друг от друга. Выделить фаворита сложно, соперники достойны друг друга. «Ахмат» действует очень агрессивно, особенно дома, зато «Динамо» под руководством Сандро Шварца неплохо обороняется и контратакует. Найдет коса на камень, поэтому — ничья. Скорее всего, результативная».

Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

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