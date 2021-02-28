Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Краснодар» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 20-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 20-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший игрок «Спартак» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Урал». Встреча пройдёт 28 февраля в Краснодаре.

Ставка: победа «Краснодара» всухую за 2.40, тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

«После трех поражений подряд и вылета из двух турниров «Краснодару» будет очень тяжело психологически. Да и функционально восстановиться после выезда в Загреб будет не так просто: в Хорватии играли в четверг вечером, а уже в воскресенье надо снова выходить на поле. Однако у «быков» нет выбора. Нужно обязательно переламывать ситуацию здесь и сейчас. Рискну с прогнозом. Жду победы команды Мусаева всухую».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021