«Краснодар» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 20-го тура РПЛ
Бывший игрок «Спартак» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Урал». Встреча пройдёт 28 февраля в Краснодаре.
Ставка: победа «Краснодара» всухую за 2.40, тотал меньше 2.5 гола за 2.05.
«После трех поражений подряд и вылета из двух турниров «Краснодару» будет очень тяжело психологически. Да и функционально восстановиться после выезда в Загреб будет не так просто: в Хорватии играли в четверг вечером, а уже в воскресенье надо снова выходить на поле. Однако у «быков» нет выбора. Нужно обязательно переламывать ситуацию здесь и сейчас. Рискну с прогнозом. Жду победы команды Мусаева всухую».
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