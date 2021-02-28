«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Челси» за 2.30, тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.
«При Тухеле «Челси» не проигрывает. Пока. Вот и с «Атлетико» разобрался на выезде. Новый тренер делает акцент на фланги. И прибавил мощи команде. Теперь лондонцы обходят «Ливерпуль» и всего в двух очках от зоны ЛЧ. С такой игрой и тренером они точно могут и «Лестер» потеснить с третьего места.
Хотя, почему «Лестер»? «Юнайтед» в АПЛ набрал те же 49 очков и лишь по дополнительным показателям идёт вторым. Отрыв от «Сити» — 10 очков. Но от «Челси» манков отделают всего 6, дистанция может сократиться до трёх после этой игры. А если Тухель решит проблему по имени Бруну Фернандеш, то эту задачу вполне по силам решить.
«Челси» выиграет. Просто Тухель как тренер богаче и разнообразнее Сульшера. На этом и строится расчёт».
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