«Спартак» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» в 20-м туре РПЛ.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.

«Первый домашний матч «Спартака» на «Открытие-Арене» в календарном году против казанского «Рубина».



«Рубин» только вернулся из Турции. Там плодотворно команда Слуцкого поработала. Матч в Москве для «Рубина» и Слуцкого — это всегда вызов. Уже обыгрывали ЦСКА, «Динамо», побеждали «Зенит» в Петербурге. На такие матчи «Рубин» здорово настраивается.



В первом матче при огромном преимуществе «Рубина» «Спартак» победил. Феноменальную игру показал Максименко, вытащил огромное количество тяжелых мячей. Во втором тайме «Рубин» играл в большинстве, но пробить спартаковского кипера не сумел. Быстро пропустив два мяча, «Рубин» проиграл 0:2.



Сейчас у «Рубина» есть вопросы по составу — по Бакаеву, по Кварацхелии. Они получили травмы на сборах. Хван Ин Бом получил травму, Меркулов тоже. Костюков, новичок команд, не сыграет из-за дисквалификации. Японский легионер Мицуки Саито тоже получил травму голеностопа. Чуть-чуть ощущается кадровый дефицит у команды Слуцкого.



Но и у «Спартак» не все готовы. Ларссон пропустит матч из-за дисквалификации. Не знаю, в каком состоянии Квинси Промес, новичок команды. Его возвращение в матче с «Рубином» на «Открытие-Арене» может стать пиковым моментом встречи.



Мне кажется, здесь разные варианты могут быть. «Рубин» достаточно результативно играл на сборах. Деспотович в порядке. Может быть обмен забитыми мячами или победа одной из команд 2:0 или 2:1. Мне на этот матч нравится вариант «2-3 гола в матче». Качнуться может или в одну, или в другую сторону».