«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.38.
«Ливерпуль» очень часто спотыкается. Матч с «Шеффилдом» – отличная возможность двумя ногами встать на турнирную дистанцию. Соперник откровенно стоит на вылет. Он идет на последнем месте, отставание очень большое.
Да, команда Юргена Клоппа проиграла и «Брайтону», и «Манчестер Сити», и «Эвертону», но она практически вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в первом матче «РБ Лейпциг» в гостях в два мяча. Вероятно, именно на этом турнире сконцентрирован Клопп. Ну и пять поражений подряд в Англии – это слишком много. В это поверить сложно. Поэтому жду победы «Ливерпуля»
- 28 февраля 2021
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:03
-
17:00
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:15