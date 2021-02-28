«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.38.

«Ливерпуль» очень часто спотыкается. Матч с «Шеффилдом» – отличная возможность двумя ногами встать на турнирную дистанцию. Соперник откровенно стоит на вылет. Он идет на последнем месте, отставание очень большое.



Да, команда Юргена Клоппа проиграла и «Брайтону», и «Манчестер Сити», и «Эвертону», но она практически вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в первом матче «РБ Лейпциг» в гостях в два мяча. Вероятно, именно на этом турнире сконцентрирован Клопп. Ну и пять поражений подряд в Англии – это слишком много. В это поверить сложно. Поэтому жду победы «Ливерпуля»