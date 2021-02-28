«Зенит» — «Ростов»: обзор матча 27.02.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.



В концовке первого тайма форвард «Ростова» Али Соу открыл счёт, добив мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу. От груди нападающего мяч отлетел в Кержакова, после чего ударился о штангу, и Али без помех добил его в ворота.



Защитник «Ростова» Максим Осипенко был удалён во втором тайме матча с «Зенитом». На 56-й минуте Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной. Защитник «Ростова» Николай Поярков забил автогол в матче с «Зенитом». На 73-й минуте после подачи с левого фланга атаки Поярков сумел опередить Азмуна, но при этом умудрился отправить мяч в угол собственных ворот.



На 78-й минуте после передачи с правого фланга атаки нападающий «Зенита» Артём Дзюба здорово пропустил мяч дальше на Кузяева, и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот. Однако игроки «Ростова» смогли сравнять счёт — Соу переправил мяч в ворота «Зенита» после удара Байрамяна.



Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.44. Успех «Ростова» оценивался в 9.70. Ставки на ничью принимались за 4.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4900 рублей.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.01, «обе забьют» — за 2.23, удаление — за 3.20, автогол — за 9.00.