«Севилья» — «Барселона»: результат матча, как сыграли, кто победил, авторы голов

В матче 25-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.



В первом тайме счёт открыл Усман Дембеле. Месси с центра поля сделал передачу низом на ход Дембеле, который оторвался от защитников, проник в штрафную и пробил точно в угол ворот, направив мяч под ногой Боно. На 86-й минуте Месси увеличил преимущество. Лионель отыгрался с Мориба, получив обратный пас от партнёра пяткой, ворвался в штрафную, разделался с защитником и протолкнул мяч в ворота.

Поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.26: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2260 рублей. Успех хозяев оценивался в 3.20. А ставки на ничью принимались за 3.55.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.25, «обе забьют — нет» — за 2.40, а гол Лионеля Месси — за 1.85.