«Севилья» — «Барселона»: обзор матча 27.02.2021, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В матче 25-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.
В первом тайме счёт открыл Усман Дембеле. Месси с центра поля сделал передачу низом на ход Дембеле, который оторвался от защитников, ворвался в штрафную и пробил точно в угол ворот, направив мяч под ногой Боно. На 86-й минуте Месси удвоил счёт. Лионель отыгрался с Мориба, получив обратный пас от партнёра пяткой, ворвался в штрафную, переиграл защитника и протолкнул мяч в ворота.
Поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.26: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2260 рублей. Успех хозяев оценивался в 3.20. А ставки на ничью принимались за 3.55.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.25, «обе забьют — нет» — за 2.40, а гол Лионеля Месси — за 1.85.
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