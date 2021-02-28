«Челси» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч 26-го тура АПЛ в Лондоне

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «МЮ» не проиграет за 1.69.



Как правило, между этими командами искра и всегда интересный футбол. «Юнайтед» отдохнул с «Реалом Сосьедад» — Сульшер мог позволить себе не выпустить нескольких ключевых игроков, понимая, что результат уже сделан в первой игре. А вот у Тухеля была совсем другая картина, его команде пришлось помучиться с соперником из Мадрида.



«Юнайтед» в турнирной таблице подпирает «Сити», но отрыв достаточно серьезный, поэтому надо побеждать. Очень важный момент – 19 матчей команда Сульшера не проигрывает на выезде. Это какой-то удивительный показатель.



Что касается Тухеля, то он преобразил «Челси» очень серьезно. Но я бы пока поостерегся в комплиментах, потому что если мы посмотрим на победы в АПЛ, то здесь из четырех побед три было добыто над соперниками, которые находятся ниже ватерлинии. Пока в матчах с большими соперниками Тухеля не проверяли.



Странно, что такой перекос в сторону «Челси» как явного фаворита. Мне кажется, разумно будет сыграть Х2 — у «Манчестера» все шансы получить даже больше, чем ничью. Х2 — такой мой выбор".