«Рома» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч 24-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Милан».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.76.



«Рома» в последних четырех матчах во всех турнирах не проигрывает – три победы и одна ничья. «Милан» наоборот не может выигрывать в последних четырех матчах – дважды «Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» и проиграл в чемпионате «Специи» и «Интеру». Можно говорить, что у «Милана» проблемы, которые всегда команду сопровождали, но всегда удавалось каким-то образом даже в неудачных матчах «Милану» побеждать, набирать очки, а сейчас все эти проблемы вылезли наружу. В ответной игре с «Црвеной Звездой» «Милан» еще легко отделался, потому что мог пропустить в концовке, проиграть и вылететь из Лиги Европы. Да, «Милан» играл смешанным составом, но при этом во второй игре уже было больше задействовано игроков основного состава, так что «Милан» был настроен очень серьезно, но пришлось очень тяжело. Даже «Црвена Звезда», игравшая в меньшинстве, создала ему проблемы, так что матч с «Ромой» будет для «Милана» непростой.



Но команды в равных условиях, потому что «Рома» тоже в четверг проводила игру Лиги Европы против «Браги». Она спокойно разобралась со своим соперником, как и в гостях. «Рома» — команда играющая и атакующая, которая в этом сезоне отбирает очки у бедных, и отдает их богатым. Как сложится игра с «Миланом», сказать сложно, но я вспоминаю игру первого круга, где была ничья 3:3. Команды достаточно регулярно играют друг с другом результативно.



«Милан» очень мотивирован. Он не только отстает от лидирующего «Интера» на 4 очка, но уже чувствует дыхание «Ювентуса», у которого на одно очко меньше, если считать потерянные очки, а «Рома» как раз четвертая. Мне кажется, что «Милан» после неудачной серии постарается сыграть ярко и результативно в атаке. У него есть отличные исполнители впереди, хорошая игра в позиционном нападении и контратаках, но в обороне проблемы.



У «Ромы» контратакующая игра, хорошие исполнители впереди, но тоже свои проблемы. Жду результативного футбола и поставил бы на голы – обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76. Мне кажется, есть основания для результативного футбола, потому что «Роме», чтобы сократить отставание от «Милана» и закрепиться в четверке, нужно наконец-то победить топового соперника".