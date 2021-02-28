«Локомотив» — ЦСКА: обзор матча 27 февраля, кто выиграл, как сыграли, кто забил

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



На 6-й минуте Куликов с фланга сделал передачу в штрафную, где Лисакович ловко переиграл Васина и послал мяч в ворота ЦСКА. Второй гол провёл Гжегож Крыховяк. На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.



Во втором тайме Никола Влашич не реализовал пенальти. После вмешательства VAR судья назначил 11-метровый за игру рукой защитника, однако Влашич пробил выше ворот. В эпизоде с пенальти был удалён главный тренер «Локомотива» Марко Николич, который накричал на судью.



Поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.80. Успех «Локомотива» оценивался в 2.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2900 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.35.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.76, «обе забьют — нет» — за 1.95, пенальти — за 2.33.