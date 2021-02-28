«Ахмат» — «Динамо»: смотреть онлайн, трансляция матча 28 февраля, какой канал покажет
28 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.26, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.
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