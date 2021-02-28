«Челси» — «МЮ»: где будет трансляция, когда начало, где покажут в прямом эфире

28 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Челси» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.84, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 4.50.