«Краснодар» — «Урал»: когда начало матча, где будет трансляция, на каком канале смотреть
28 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 7.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.83, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.
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Хозяева проведут четвёртый матч за полторы недели, а гости на поле в 2021 году ещё не выходили.
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