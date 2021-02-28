«Спартак» — «Рубин»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу РПЛ!
28 февраля в матче РПЛ в Москве сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало матча — в 14:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Спартак» — «Рубин».
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