«Спартак» — «Рубин»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу РПЛ!

28 февраля в матче РПЛ в Москве сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало матча — в 14:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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