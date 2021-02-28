«Челси» — «МЮ»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу АПЛ!
28 февраля в матче АПЛ сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Челси» — «МЮ».
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