Канело Альварес – Авни Йылдырым: результат боя 28.02.2021, кто победил
Действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес победил обязательного претендента, второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма.
Бой проходил с большим преимуществом Канело, который отправил Йылдырыма в нокдаун в третьем раунде. По итогам третьего раунда угол турка отказался продолжать поединок.
Поставить на победу Канело можно было с коэффициентом 1.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1030 рублей. На успех Йылдырыма можно сделать ставку с коэффициентом 18.00. Вероятность ничейного исхода оценивалась в 27.00.
Тотал меньше 4.5 раунда оценивался в 1.85, а победа Альвареса в 1-6 раундах — в 1.50.
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