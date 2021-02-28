Альварес — Йылдырым: как закончился бой 28 февраля, кто выиграл, какие ставки сыграли

Действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес победил обязательного претендента, второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма.



Бой проходил с большим преимуществом Канело, который отправил Йылдырыма в нокдаун в третьем раунде. По итогам третьего раунда угол турка отказался продолжать поединок.



Поставить на победу Канело можно было с коэффициентом 1.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1030 рублей. На успех Йылдырыма можно сделать ставку с коэффициентом 18.00. Вероятность ничейного исхода оценивалась в 27.00.



Тотал меньше 4.5 раунда оценивался в 1.85, а победа Альвареса в 1-6 раундах — в 1.50.