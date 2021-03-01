«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».



Ставка: «Реал» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.81.



«Битва двух «Реалов» — мадридского и сансебастьянского проходит сразу после еврокубковых матчей этих команд, но благодаря тому, что игра вынесена на понедельник, времени на восстановление достаточно. В частности, у команды Зидана, у которой по-прежнему масса травмированных, времени на восстановление было достаточно – 24 числа они играли в Бергамо и теперь они играют на пятый день.



«Реал Сосьедад» играет на четвертый день, но его игра с «МЮ» была не так уж критична, так как они благополучно проиграли первую игру 0:4, поэтому ответная игра превратилась в товарищескую встречу, в которой футболисты играли в среднем по 45 минут. Из лидеров 90 минут отыграл Микель Мерино, который дисквалифицирован за перебор желтых карточек, и в этом матче все равно не сыграет. Но это единственная потеря у «Реал Сосьедада».



У «Реала» мало кто восстановился из многочленных потерь. По-прежнему не будет Рамоса, Карвахаля, Азара, Бензема и многих других футболистов. В такой ситуации я буду руководствоваться тем же, чем я руководствовался в своем успешном прогнозе на предыдущий матч «Реала» — тотал меньше. Сложно забить много голов, когда нет Бензема, Азара и других атакующих игроков «Реала». Без Рамоса «Реал» традиционно чуть поменьше забивает и пропускает. «Реал» в четырех последних матчах не пропускал, но и не забивал ни разу более двух голов. Это показывает, что тенденция на низовой футбол сохранится и в матче против «Реал Сосьедада». Но при этом, «Реал Мадрид», как более сильная команда, не проиграет.



Я не очень понимаю, за что сейчас биться «Реал Сосьедаду» — у команды, которая идет на пятом месте, могут опуститься руки, так как отрыв от четвертого места 7 очков. Столько сложно отыграть. Они вылетели из Кубка, вылетели из еврокубков — за что им бороться? Понятно, что они закончат чемпионат на 5-6 месте. Бороться им есть за что – впереди финал Кубка прошлого сезона в середине апреля. Для него они будут экономить силы, и подводить форму к этому матчу, жертвуя другими играми. Думаю, что они постараются дать бой «Реалу» — обычно «Сосьедад» неплохо играет против мадридцев. А вот капитан басков Ильярраменди обычно проваливает эти игры. Долгое время он был травмирован, но без него «Реал Сосьедад» играл хорошо.



Прогноз – «Реал Мадрид» не проиграет и тотал меньше 3,5. Такие мои ожидания от этого матча. Надеюсь, что игра будет интересной и понравится нам своей зрелищностью», — сказал Вишневский.