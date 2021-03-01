«Эвертон» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Мостового на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон».
Ставка: ничья за 3.50.
«Эвертон» сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии в матче с «Тоттенхэмом». В этой игре соперники устроили настоящую голевую феерию, и встреча завершилась с хоккейным счетом (5:4 д.в.) в пользу команды из Ливерпуля.
Неплохо стартовал коллектив и в Премьер-Лиге, где пока ещё имеет виды на выход в Лигу Европы. «Ириски» записали на свой счёт 12 побед и 40 очков, что всего на три меньше, чем у идущего пятым «Челси».
В лазарете команды Гбамен и Мина.
К слову, «Саутгемптон» также пробился в четвертьфинал Кубка Англии после блестящей выездной победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) и с некоторой долей вероятности может сыграть с сегодняшним противником в одном из следующих раундов.
За 25 туров «святые» смогли записать в актив 30 очков, что соответствует 14-й позиции, и на десять меньше, чем у соперника. В трёх последних турах команда дважды проиграла и отобрала турнирные баллы у «Челси» (1:1).
Сегодня не выйдут на поле Минамино, Уолкотт, Уолкер-Петерс, Ромеу, Обафеми и Диалло.
«Саутгемптон» имеет возможность прервать серию без побед в АПЛ, но хватит ли у них мотивации? У «Эвертона» неплохой шанс зацепиться за первую пятёрку, к тому же команда в полном боекомплекте.
Я считаю, что гостям некуда отступать, и подопечные Ральфа Хазенхюттля смогут зацепиться за ничью, на что и предлагаю заиграть ставку», — сказал Мостовой.
- 1 марта 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:30
-
07:12
- 28 февраля 2021
-
21:45
-
21:26
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:03
-
17:00
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30