«Эвертон» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Мостового на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон».



Ставка: ничья за 3.50.



«Эвертон» сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии в матче с «Тоттенхэмом». В этой игре соперники устроили настоящую голевую феерию, и встреча завершилась с хоккейным счетом (5:4 д.в.) в пользу команды из Ливерпуля.



Неплохо стартовал коллектив и в Премьер-Лиге, где пока ещё имеет виды на выход в Лигу Европы. «Ириски» записали на свой счёт 12 побед и 40 очков, что всего на три меньше, чем у идущего пятым «Челси».



В лазарете команды Гбамен и Мина.



К слову, «Саутгемптон» также пробился в четвертьфинал Кубка Англии после блестящей выездной победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) и с некоторой долей вероятности может сыграть с сегодняшним противником в одном из следующих раундов.



За 25 туров «святые» смогли записать в актив 30 очков, что соответствует 14-й позиции, и на десять меньше, чем у соперника. В трёх последних турах команда дважды проиграла и отобрала турнирные баллы у «Челси» (1:1).



Сегодня не выйдут на поле Минамино, Уолкотт, Уолкер-Петерс, Ромеу, Обафеми и Диалло.



«Саутгемптон» имеет возможность прервать серию без побед в АПЛ, но хватит ли у них мотивации? У «Эвертона» неплохой шанс зацепиться за первую пятёрку, к тому же команда в полном боекомплекте.



Я считаю, что гостям некуда отступать, и подопечные Ральфа Хазенхюттля смогут зацепиться за ничью, на что и предлагаю заиграть ставку», — сказал Мостовой.

«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз: Анчелотти и Хамес не отстанут от зоны Лиги чемпионов В лазарет гостей к Уолкотту, Диалло и Кайлу Уолкеру-Питерсу присоединились Минамино с Ромеу.