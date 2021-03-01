«Монако» — «Брест»: обзор матча 28.02.2021, кто выиграл, авторы голов, как сыграл Головин

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» обыграл «Брест». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась со счётом 2:0.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 59-й минуте и отметился двумя результативными передачами.
На 30-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Бреста», однако нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. Во втором тайме, на 76-й минуте, счёт открыл форвард «Монако» Стеван Йоветич. Результативную передачу отдал российский полузащитник Александр Головин. В концовке встречи нападающий «Монако» Кевин Фолланд забил второй гол после передачи Головина.
Поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1480 рублей. Успех клуба из Бреста оценивался в 6.35. А ставки на ничью принимались за 4.85.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.44, «обе забьют — нет» — за 2.25, а пенальти — за 2.55.
- 1 марта 2021
-
07:30
-
07:12
- 28 февраля 2021
-
21:45
-
21:26
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:03
-
17:00
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:30
-
10:15