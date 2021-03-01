Робин Хаcе — Энди Маррей: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира ATP в Роттердаме

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Роттердаме Робин Хасе — Энди Маррей.



Ставка: победа Хаcе с форой (+4) за 1.57.



«Робин Хасе еще несколько лет назад «железобетонно» входил в топ-100. Робин восемь сезонов подряд держался в элите (спад начался в 2019 году), но теперь расположился на 193-й позиции. Хасе не получал серьезных травм и имел постоянную соревновательную практику, поэтому не совсем понятно, чем вызван регресс. На данный момент теннисисту всего 33 года, а он уже опустился на Челленджеры и даже на таком уровне в лучшем случае чередует победы с поражениями. Скорее всего, Хаcе банально потерял мотивацию.



Робин по-прежнему обладает пушечной подачей. В розыгрышах теннисист допускает много невынужденных ошибок, но действует непредсказуемо. Хасе способен отыграть сверхагрессивно, с постоянными выходами к сетке, а может подолгу держать мяч в корте за счет резаных ударов.



В 2019 году казалось, что карьера Энди Маррея завершена. Он провел чуть ли не последний матч на Открытом чемпионате Австралии, где именитые теннисисты записали прощальное обращение к британцу. Но Энди лег на операционный стол и теперь играет с металлическим бедром. Фанаты Маррея задаются только одним вопросом, зачем он продолжает? Теннисист дальше жалуется на постоянные болевые ощущения и даже близко не играет на том уровне, что раньше.



Маррей потерял былую резкость и скорость. Он и сейчас старается бежать за всеми мячами, но с переменным успехом. Стоит отметить и выносливость. Если раньше Энди мог проводить на корте марафоны по 5 часов, то теперь начинает физически проседать уже во второй партии. По этой причине британец частично изменил стиль игры и пытается действовать агрессивно, но это приводит к большому количеству несвойственных для него ошибок.



Можно даже не сомневаться, что Хасе выложится на все 100% на домашнем турнире. Робин сможет дать отпор Энди на задней линии. А за счет подачи будет доминировать на своих геймах. От Маррея трудно ожидать чего-то конкретного, он сбавил во всех игровых аспектах и умудряется с разгромом проигрывать таким игрокам, как Марченко. Поэтому Хасе если не победит, то навяжет борьбу», — сказал Перканюк.