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Блахович — Адесанья на UFC 259: дата боя, прогнозы, ставки и коэффициенты

Блахович — Адесанья на UFC 259: дата боя, прогнозы, ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 6 на 7 марта пройдет турнир UFC 259, главными боями которого станут поединки Ян Блахович — Исраэль Адесанья и Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Прямую трансляцию главных боев турнира покажет телеканал «Рен ТВ». Ориентировочное начало — 07:00 мск.

Букмекеры считают Исраэля Адесанью фаворитом боя против Яна Блаховича. Поставить на Адесанью можно с коэффициентом 1.42, а на польского бойца принимают ставки за 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 52.00. Бой начнется не ранее 09:00 мск 7 марта.

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