«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 «Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» Д и обе забьют за 3.25.



«Я думаю, что победу одержит «Боруссия» из Дортмунда, а обе команды забьют. Коэффициент на это событие 3,25. Это очень хорошее предложение. Постараюсь объяснить, почему я выбрал именно такой вариант.



Начнем с того, что не совсем давно, а именно в конце января, эти команды играли между собой в Гладбахе. Тогда убедительную победу одержали хозяева со счётом 4:2. С тех пор очень многое изменилось. Нынешние хозяева находятся на спаде. Уже пять матчей подряд победить не удаётся, а мячи забиваются с большим трудом. Даже в недавнем матче с «Лейпцигом» Гладбах вёл со счетом 2:0, но умудрился проиграть 2:3. Даже когда дела с забитыми мячами пошли на лад, то всё равно победить не удалось, а это всё очень сказывается на морально-волевых качествах команды.



Что касается Дортмунда, то команда набрала отличную форму, одержаны три победы подряд. Последние две встречи чемпионата Германии выиграны с общим счётом 7:0. Также одержана очень важная победа на выезде в рамках Лиги чемпионов над сильной «Севильей». Мы видим, что Дортмунд находится в полном порядке в плане атаки, а когда с нападением у дортмундцев всё в порядке, то они могут обыграть практически любого соперника.



Кроме того, клуб из Гладбаха является клиентом для Дортмунда. Недавняя победа в 2021 году как раз прервала длительную серию матчей, в которых именно Дортмунд не уступал Менхенгладбаху. Думаю, что всё может вернуться на круги своя. Гладбах не сможет одержать вторую победу подряд. В полуфинал Кубка выйдет Дортмунд, который на текущий момент является более сильной командой как по составу, так и по морально-психологическому состоянию.



В том, что обе команды забьют, я не сильно сомневаюсь. Всё-таки клуб из Гладбаха обладает внушительной атакой. Она постепенно оживает, что видно по матчу с «Лейпцигом». Я не сомневаюсь, что хозяева сумеют отметиться в родных стенах, тем более что дома Гладбах в текущем сезоне не смог отличиться только в матче с «Манчестер Сити». Но «Боруссия» Дортмунд на выезде забьёт больше, чем хозяева», — сказал Симонов.