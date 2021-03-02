«Металлург» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Металлург» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 3.92.



«Как ни крути, но «Магнитка» является объективно самым слабым звеном в первой четверке Восточной конференции. Скажу даже, что, скорее всего, единственным звеном, вышибаемым уже на первом этапе плей-офф. В первую очередь это связано с теми волнами, которыми уральцы шли по регулярному чемпионату. Были серии ужасные, были времена отличные, но что-то незаметно, что к старту плей-офф магнитогорцы подошли на подъеме качества игры.



Правды ради, нельзя не вспомнить, что в предыдущие годы «Магнитка» неоднократно подходила к старту плей-офф, хромая на обе ноги и спотыкаясь через раз. Иногда такие мучения уральцев заканчивались почти сразу, но ведь случалось и так, что они так страдали и терпели аж до самого финала, а иногда и до Кубка Гагарина. Поэтому в отличие от, скажем, того же «Автомобилиста», который в этом плей-офф помрет, не родившись, «Магнитка» может выкинуть фортель. Но лично я закладываться на него не стану, даже с учетом того, что на первом этапе плей-офф на противоположной от магнитогорцев стороне площадки тоже будет ни разу не «Монреаль Канадиенс», а пробултыхавшийся весь сезон не пойми где и не пойми как «Барыс». Но у казахстанцев к концу регулярного сезона в игре стал пробиваться какой-то смысл, тогда как «Магнитка» его, похоже, совсем утратила.



Поэтому возьму на себя наглость вооружиться лопатой и начать рыть «Магнитке» укромную могилку в этом сезоне. Предсказав ей вылет уже на первом этапе в шести матчах. И первая неожиданность в этой серии может случиться уже в самом первом матче. В котором «Барыс» не просто победит, а еще и уложится в основное время, пусть и сделает это лишь с минимальным счетом», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Воробьёв и Мозякин смажут первый матч в Магнитогорске Год назад клуб из Казахстана выбил «лис» в пяти матчах, но с тех пор многое изменилось.