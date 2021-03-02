«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на матч 1-го раунда Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч и серию плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Северсталь».
Ставка: «Динамо» забросит минимум 4 шайбы за 2.14.
«Вообще в этой серии, как кажется, все очевидно. «Северсталь» — боевая малобюджетная команда, уверенно пробившаяся в плей-офф. Там хорошо работает главный тренер Андрей Разин.
Но московское «Динамо» — это сила в движении, очень мощный состав. Одна тройка Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий чего только стоит.
При определенном раскладе это «Динамо» может и Кубок Гагарина завоевать. Поэтому в первом раунде должно без проблем проходить «Северсталь», которая может зацепить максимум один матч. Опять же, это первое впечатление.
Как эти команды играли между собой в регулярном чемпионате?
12 ноября – «Северсталь» побеждает в Москве (2:3 по буллитам). Но динамовцы по осени еще не набрали ход.
7 февраля – «Динамо» выигрывает в Череповце (5:2). А вот это уже ближе к истине.
Я бы в первом матче серии взял кэф 2,14 на то, что «Динамо» пробьет тотал больше 3,5 шайбы в основное время. То есть бело-голубые забросят от четырех шайб. Думаю, это вполне реально.
Если же говорить о всей серии, то ничего кроме 1,07 на выход «Динамо» тут брать не нужно. Сумеете найти ставку, что бело-голубые уложатся за пять матчей, чтобы повысить кэф – будет хорошо», — сказал Лысенков.
- 2 марта 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:41
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:30
-
07:12
- 28 февраля 2021
-
21:45
-
21:26
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:03
-
17:00
-
16:30
-
16:27
-
16:15