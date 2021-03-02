«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 2.44.



«Поручик до того обнищал, что обедал без водки». Помню, как эта купринская фраза начала XX века меня, «зеленого» лейтенанта «с дерева» поразила в самое сердце, разрушая посреди горбачевской борьбы с пьянством и алкоголизмом сложившуюся картину мироздания.



А сейчас именно эта фраза 110-летней давности первой приходит на ум при взгляде на «Автомобилист». Который лихо начал регулярный чемпионат, но потом только опускался и опускался, и закончил тем, что «обедал без водки», то есть, проиграл дома «Сибири» 0:4, не забросив в трех последних матчах «регулярки» ни одной шайбы. То есть, вопрос о победителе данной серии не стоял изначально. Вопрос может быть только один: позволит ли «Авангард», словно давая милостыню нищему на паперти, выиграть «Автомобилисту» хотя бы один матч. Двух побед у екатеринбуржцев не будет по-любому, а вот по поводу одной могут быть разночтения. В конце концов «ястребы» могут захотеть подкалымить и заработать немного на пятом матче, который для них будет домашним.



Но даже этого, как мне кажется, в данной серии не случится. «Ястребы» утрамбуют уральцев в четырех матчах, да еще так, что екатеринбуржцы не успеют мяукнуть. Счет в серии 4-0 лично мне кажется столь же неизбежным, как и крах империализма. Что же касается конкретно первого матча, то «Автомобилист» будет закатан под лед, естественно, в основное время, и с замечательным таким преимуществом минимум шайбы в три, а скорее всего, и больше», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Ковальчук превзойдёт Дацюка в первом матче серии Екатеринбуржцы проиграли девять раз за 13 последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.