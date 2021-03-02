«Боруссия» М— «Боруссия» Д: ставка Максима Калиниченко на игру Кубка Германии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Германии «Боруссия» Менхенгладбах— «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: ТБ 3 за 1.83.



«Две «Боруссии» сыграют в четвертьфинале Кубка Германии. Гладбахцы будут принимать у себя дома дортмундцев.



К этому матчу команды подходят в разных кондициях. «Гладбах» давно не побеждал. Если брать именно Бундеслигу, то там он не выигрывает уже больше месяца. Сейчас у команды Марко Розе идет серия из трех проигрышей подряд. Уступают гладбахцы не с большим счетом, пропускают пару голов. Однако и забить много они все никак не могут.



Хотя у клуба из Менхенгладбаха не всегда были такие результаты. Он очень неплохо провел первую половину сезона, навязав серьезную борьбу «Интеру» и мадридскому «Реалу» в группе Лиги чемпионов. Однако после этого «Боруссия» засбоила, начала терять очки. В начале 2021-го у нее снова началась беспроигрышная серия. Но вот сейчас гладбахцы все никак не могут победить. В этом плане, им сейчас матч с дортмундцами совсем некстати.



«Боруссия» Дортмунд, напротив, начала играть чуть лучше. Не так давно у нее были проблемы, команда часто проигрывала или играла вничью. Сейчас же она побеждает уже три матча подряд. Атака у «Боруссии» снова набрала форму, команда забивает минимум по три мяча в большинстве игр.



Путь в четвертьфинал Кубка у обеих команд был не особо сложным. Они на ранних стадиях обыграли с крупным счетом пару слабых команд. В 1/8 гладбахцы встречались со «Штутгартом» и победили его со счетом 2:1, а дортмундцы в это время повозились с «Падерборном» — 3:2.



Этот матч интересен еще и тем, что главный тренер гладбахцев Марко Розе летом возглавит дотмундцев. Конечно, сейчас он об этом наверняка не думает. Но какой-то отпечаток это может наложить. Возможно, игроки команды из Менхенгладбаха лучше настроятся на победу в матче с соперником, к которому в будущем уйдет их тренер.



«Гладбах» все-таки крепкая и сбалансированная команда. Сейчас у нее есть проблемы, однако навязать борьбу дортмундцам она в силах. «Черно-желтые», в свою очередь, играют немного предсказуемо. У них вся ставка на быстрый розыгрыш и мощное завершение атак под предводительством Холанда.



Я буду отталкиваться от количества голов в этой игре. Их, я думаю, будет достаточно. Кто точно выйдет победителем из этой пары, гадать не стану», — сказал Калиниченко.