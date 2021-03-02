«Ювентус» — «Специя»: прогноз Александра Аксенова на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Специя».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.26.



«Время идет, а прогресс в игре «Ювентуса» так и не появляется. Было поражение от «Наполи» и проигрыш «Порту» в первом матче Лиги чемпионов, ничья с «Интером» и «Вероной». И только в матче с «Кротоне» подопечные Андреа Пирло сумели раскрыть свой атакующий потенциал, трижды поразив ворота соперника.



В этом весь «Юве» сейчас — если в оппонентах явный аутсайдер, туринцы вполне могут и крупной победы добиться, а если в соперниках кто-то более мастеровитый или хорошо организованный, с тренерскими идеями, сразу возникают проблемы. Та же «Верона», которой руководит один из самых интересных тренеров Серии А Иван Юрич, вполне могла и победить. Плюс у «Ювентуса» по-прежнему есть кадровые проблемы: отсутствие Дибалы, Мораты и пары основных центральных защитников — это, опять же, аргумент для оппонентов.



Впрочем, ближайший соперник, а это «Специя», вряд ли совладает с северянами даже при всех проблемах «Юве». Это как раз соперник из категории не самых опасных. А с учётом отставания от «Интера» команда Пирло должна побеждать уверенно. Потому поставлю на разницу в мячах.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — победа «Юве» с форой минус 2», — сказал Аксёнов.

«Ювентус» — «Специя». Прогноз: Роналду и Рэмси поберегут силы, но три очка заберут Большое количество травм рискует сказаться на результативности туринцев. Хотя разница в классе огромная.