«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» в рамках 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 1.69.



«Непонятно, когда это все закончится. Я про победную серию «»Манчестер Сити». Команда играет в выдающийся футбол. Очень сложно придумать, в какую систему она играет, потому что Пеп Гвардиола всегда придумывает что-то новое. Но самое главное, на что нужно обратить внимание перед встречей с «Вулверхэмптоном», это на оборону «Ман Сити». Мне кажется, что именно это является настоящим фундаментом победной серии. Команда играет очень круто.



Если мы возьмем 14-матчевую победную серию в Премьер-лиге, то увидим, что 10 матчей завершились всухую. «Вулверхэмптон» был веселым в прошлом году, а в этом году борется сам с собой и забивает крайне мало, всего 27 мячей. Это результат на уровне «Бернли», «Брайтона», «Фулхэма», «Шеффилда». Да, сейчас у них неплохая серия, три матча без поражений, но с такими сложностями в атаке приехать и забить в ворота «Манчестер Сити»? Нет. А вот то, что серия «Сити» продолжится — это скорее всего, поэтому я поставлю на сухую победу «Манчестер Сити». Это будут легкие три очка для Пепе Гвардиолы. То есть «Манчестер Сити» забьет и не пропустит», — сказал Казанский.