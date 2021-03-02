«Металлург» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ 2 марта

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Металлург» — «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.89.



«Думаю, «Металлург» выиграет первый матч этой серии. Не знаю только, в основное время или нет. Давайте предположим, что в отведенные регламентом 60 минут. Теперь уже не будет никаких коротких овертаймов — только полноценные дополнительные периоды в случае равного счета. Все мы помним, как в прошлых сезонах команды чуть ли не до утра играли, чтобы определить победителя.



«Барыс», в свою очередь, понимает, что хотя бы одну встречу им надо зацепить. Однозначно будет битва. Команды прекрасно знают друг друга. В последнее время лучше смотрелись именно сталевары. До этого коллективы встречались в феврале, тогда выиграл «Металлург». Все будет зависеть от действий вратарей.



Обе команды тягучие. Сейчас пойдут такие игры, в которых крупных счетов быть не должно. Все будут действовать осторожно, поэтому разгромов ждать не стоит. Поставлю на успех «Магнитки» в домашнем для нее поединке в одну-две шайбы. Может быть «лисы» забросят «кошкам» в пустые ворота. Очень тяжелой будет первая встреча для обоих коллективов. Все решится в третьем периоде», — сказал Кожевников.