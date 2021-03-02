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«Динамо» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на игру 1-го раунда Кубка Гагарина

«Динамо» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на игру 1-го раунда Кубка Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» — «Северсталь».

Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 1.78.

«В первой встрече я отдаю свое предпочтение бело-голубым. Сейчас у них не тот соперник, которому можно и нужно уступать, тем более в домашнем поединке. Они более уверены в себе.

В Москве выиграют два матча, затем как минимум один в Череповце зацепят. И потом дома, скорее всего, доведут дело до общей победы и прохода в следующий раунд.

У динамовцев все хоккеисты бойцы, а у «Северстали» толком скамейки длинной нет. Не думаю, что они покажут что-то новое. Игра у череповчан идет за счет иностранцев, которые передают хорошие и надежные пасы. Плюс, второе звено, состоящее из российских хоккеистов, действует в атаке очень классно, надежно.

«Динамо» умеет играть, держаться, вратари там в порядке. Сопротивляться череповчанам будет очень тяжело. Нет такого запаса в плане лишних хоккеистов и сил. Так что бело-голубые одержат более чем уверенную победу, показав свой уровень в первом матче этой серии», — сказал Кожевников.

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В семи из десяти последних очных встреч соперники забивали не больше пяти шайб.
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