«Динамо» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на игру 1-го раунда Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» — «Северсталь».
Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 1.78.
«В первой встрече я отдаю свое предпочтение бело-голубым. Сейчас у них не тот соперник, которому можно и нужно уступать, тем более в домашнем поединке. Они более уверены в себе.
В Москве выиграют два матча, затем как минимум один в Череповце зацепят. И потом дома, скорее всего, доведут дело до общей победы и прохода в следующий раунд.
У динамовцев все хоккеисты бойцы, а у «Северстали» толком скамейки длинной нет. Не думаю, что они покажут что-то новое. Игра у череповчан идет за счет иностранцев, которые передают хорошие и надежные пасы. Плюс, второе звено, состоящее из российских хоккеистов, действует в атаке очень классно, надежно.
«Динамо» умеет играть, держаться, вратари там в порядке. Сопротивляться череповчанам будет очень тяжело. Нет такого запаса в плане лишних хоккеистов и сил. Так что бело-голубые одержат более чем уверенную победу, показав свой уровень в первом матче этой серии», — сказал Кожевников.
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