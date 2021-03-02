«Фонбет» – новый партнер «ПСЖ»

Букмекерская компания «Фонбет» подписала долгосрочное партнерское соглашение с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» – девятикратным чемпионом Франции и финалистом Лиги чемпионов сезона-2019/2020. «ПСЖ» – третий топ-клуб, который стал партнером «Фонбет». Ранее компания подписала договоры о сотрудничестве с мадридским «Реалом» и «Миланом».
«Фонбет» будет официальным партнером «ПСЖ» в России и странах СНГ. Логотип «Фонбет» будет использован в рекламе во время домашних матчей «ПСЖ» в Лиге 1, а также появится на официальном сайте и в приложении клуба. «Фонбет» предложит своим клиентам повышенные коэффициенты на матчи «ПСЖ» и проведёт акции, разработанные совместно с парижским клубом.
«Мы рады, что «Фонбет» стал нашим региональным партнёром. Число болельщиков «ПСЖ» в России и странах СНГ стремительно растёт, и сотрудничество с «Фонбет» оказалось для нас очевидным решением. Компания является лидером букмекерского рынка на этих территориях и прежде всего разделяет наши ценности. Вместе мы будем стремиться к популяризации футбола на территории России и СНГ», — прокомментировал соглашение глава спонсорского отдела «ПСЖ» Марк Армстронг.
«ПСЖ» – сильнейшая команда Франции и одна из лучших в Европе. В России и странах СНГ есть множество болельщиков парижского клуба. Уверена, что партнёрство с «ПСЖ» будет долгим и укрепит статус «Фонбет» как ведущего игрока на букмекерском рынке России и стран СНГ», — заявила директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич.
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