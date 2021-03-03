«Уфа» — «Урал»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Уфа» — «Урал».
Ставка: победа «Урала» за 3.16.
«Уфа» начала сезон с гостевого поражения от «Химок» (1:2), а «Урал» — с почетной результативной ничьей в Краснодаре (2:2). Правда, уральцы вели 2:1, имея на человека больше, так что ничья могла их расстроить.
Парадоксально, но спустя четыре дня «Уфа» и «Урал» сыграют снова, только уже в рамках РПЛ и в Екатеринбурге. Можно лететь одним рейсом. Не вызывает сомнений, что с обеих сторон мы увидим на поле смешанные составы.
«Уфе» очки нужны как воздух для борьбы за выживание в премьер-лиге. С учетом не самого мощного и широкого состава команде Рашида Рахимова разумнее было бы «забить» на Кубок, выиграть который все равно вряд ли получится, а силы он отнимет, если дальше пройти. «Урал», наоборот, более-менее уверенно чувствует себя в чемпионате. У команды кубковый характер, и думаю, босс клуба Григорий Иванов будет рад снова пошуметь в Кубке. В общем, мне кажется, что наиболее вероятен вариант, при котором «Уфа» благополучно вылетит, но затем наберет очки в Екатеринбурге. Поставлю на проход гостей в основное время», — сказал Симонов.
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