ЦСКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА — «Спартак».



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» меньше 1.5 шайб за 1.82.



«Для начала посмотрим, как ЦСКА и «Спартак» играли между собой в этом регулярном чемпионате. Разумеется, обе команды выступают на одной арене, поэтому тут нет фактора – кто дома, а кто в гостях.



1 октября – «Спартак» проиграл ЦСКА (4:5).

29 октября – «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3 ОТ).

10 ноября – внимание! – мы видим победу «Спартака» со счетом 4:3 в овертайме.



Но это были три осенних матча, когда ЦСКА только искал себя после того, как состав покинули 10 лидеров. Да и с первым вратарем всё было непонятно. А вот четвертый матч был более типичным.



19 января – «Спартак» проиграл ЦСКА (1:2).



Также напомню, что ЦСКА завоевал Кубок Континента, став лучшей командой регулярного чемпионата. А вот «Спартак» попал в плей-офф с 16-го места, еле заскочив на последнюю ступеньку уходящего поезда.



Сейчас с вратарем ЦСКА всё понятно – армейцы в трёх последних матчах дали поиграть Ларсу Юханссону, планомерно выводя его на роль первого вратаря. И особо швед не подводит.



Я бы в первом матче серии взял кэф 1.82 на то, что «Спартак» в основное время не забросит больше полутора шайб. Ноль голов, один гол – будет как-то так, по моему прогнозу. Потому что, думаю, ЦСКА сделает всё, чтобы засушить игру. То, что мы видели в последних трёх матчах армейцев, когда они победили «Северсталь» (3:0), «Локомотив» (3:2 по буллитам), «Ак Барс» (1:0). Это и была генеральная репетиция того, что хочет в плей-офф показать ЦСКА», — сказал Лысенков.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: «армейцы» спокойно заберут московское дерби у Олега Знарка ЦСКА не проигрывал «Спартаку» в основное время с сентября 2013 года.