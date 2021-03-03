«Барселона» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Севилья».



Ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4.5 гола за 1.89.



«Сегодня у «Барселоны» есть шанс отквитаться и, как минимум, повторить результат поединка чемпионата субботы, где каталонцы переиграли сегодняшнего противника. Тем более это будет уместно после фиаско в Суперкубке и Лиге чемпионов, где каталонцы на своем поле получили нокаут от ПСЖ (1:4).



За 25 туров текущего первенства Испании сине-гранатовые добыли 16 побед и 53 очка, как и у третьего «Реала». До первого «Атлетико» расстояние составляет пять баллов.



Сегодня не смогут сыграть Фати, Роберто, Пьянич, Педри и Коутиньо.



«Севилья» за 24 тура смогла войти в первую четверку команд, которые разыграют медали текущего сезона. «Нервионцы» добыли 15 викторий и четвертую позицию. После серии успешных дуэлей коллектив уступил сегодняшнему противнику.



Из потерь стоит отметить отсутствие Акуны и Окампоса.



Я считаю, что после ареста Хосе Бартоломеу, Оскара Грау, которых обвиняют в финансировании ботоферм, что поставило на грань банкротства всю команду, коллектив «Барсы» соберется и даст бой гостям.



Не исключаю, что всё завершится в основное время, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.