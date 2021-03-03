«Барселона» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Севилья».
Ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4.5 гола за 1.89.
«Сегодня у «Барселоны» есть шанс отквитаться и, как минимум, повторить результат поединка чемпионата субботы, где каталонцы переиграли сегодняшнего противника. Тем более это будет уместно после фиаско в Суперкубке и Лиге чемпионов, где каталонцы на своем поле получили нокаут от ПСЖ (1:4).
За 25 туров текущего первенства Испании сине-гранатовые добыли 16 побед и 53 очка, как и у третьего «Реала». До первого «Атлетико» расстояние составляет пять баллов.
Сегодня не смогут сыграть Фати, Роберто, Пьянич, Педри и Коутиньо.
«Севилья» за 24 тура смогла войти в первую четверку команд, которые разыграют медали текущего сезона. «Нервионцы» добыли 15 викторий и четвертую позицию. После серии успешных дуэлей коллектив уступил сегодняшнему противнику.
Из потерь стоит отметить отсутствие Акуны и Окампоса.
Я считаю, что после ареста Хосе Бартоломеу, Оскара Грау, которых обвиняют в финансировании ботоферм, что поставило на грань банкротства всю команду, коллектив «Барсы» соберется и даст бой гостям.
Не исключаю, что всё завершится в основное время, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.
- 3 марта 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 2 марта 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:22
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:41
-
16:00
-
15:00