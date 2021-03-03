Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.90.

«Скажу честно: в упор не понимаю, почему уфимцы предпочли в четвертьфинале «Трактор» «Барысу». А они именно предпочли, потому что имели все предпосылки для выбора соперника, запас по времени и необходимость в последнем матче лишь не проиграть в основное время. Проиграли – получили «Трактор».

Дальше мы имеем противостояние соседей по турнирной таблице, то есть наиболее непредсказуемую из всех четвертьфинальную пару конференции. Конечно, не настолько непредсказуемую, как аналогичная на Западе – все-таки «Салават» выглядит повнушительнее «Трактора». Поэтому вопрос о победителе серии плавно перетекает в вопрос счета в серии, и лично я колеблюсь между 4-1 и 4-2. Колеблюсь, потому что 4-1 слишком унизительно для челябинского хоккея, а со счетом 4-2 обычно побеждают не фавориты серии, а аутсайдеры, которые при счете 2-2 цепляют гостевой матч и «на старых дрожжах» завершают серию дома. Счет же 4-3 будет означать, что до медалей «Салават» в очередной раз, при всей своей текущей крутизне, не дорос — и в полуфинале его вышибут из плей-офф весьма брутально.

Итак, либо 4-1, либо 4-2, при этом уфимцы должны достаточно легко выиграть стартовый матч серии. Да, конечно, возможно с минимальным счетом, в овертайме – сомневаюсь. Но не сомневаюсь, что разрывать на себе форму надвое «юлаевцы» в первой игре не будут ни при каких раскладах. Да и «Трактор» тоже. Поэтому нас ждет спокойная, где-то даже рутинная победа хозяев – скорее всего в основное время.

Искры в этой серии полетят попозже», — сказал Лебедев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021