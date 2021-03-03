«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 3.27.



«Очень много проблем у «Пэласа» с составом: не играют Заа, Хеннесси и ещё ряд футболистов, без которых стартовый состав представить нельзя.



Но «Кристал Пэлас» всегда был занозой для «МЮ». Если мы возьмем последние встречи, то обмен голами фигурирует на регулярной основе.



Кроме того, «Манчестер» регулярно пропускает на выезде. Конечно, у него феноменальная беспроигрышная серия из 20 матчей. Но всё равно что-то да залетает в их ворота.



Думаю, что здесь нас ожидает такая же ситуация. «Юнайтед» обязательно пропустит и обязательно забьет.



Сыграю ОЗ и П2. Потому что в активе гостей очень крутая выездная ничья с Тухелем и с хорошими амбициями на победу в этой встрече.



На «Селхерсте» будет немножко иначе. Потому что по сумме командного и индивидуального мастерства тут противопоставления никакого быть не может. «Обе забьют» и победа «Юнайтед» – стандартная ставка для любого выездного матча Уле-Гуннара», — сказал Казанский.

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