«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Торпедо».



Ставка: победа «Торпедо» в матче за 4.25.



«Нынешнее «Торпедо» — прекрасная иллюстрация того, что получается, когда при бюджете ниже среднего ставится задача выхода в плей-офф. Задача выполнена, ресурсов на остальные задачи нет, поэтому можно расслабиться и постараться получить удовольствие. Таким образом, в этой серии не стоит вопрос с ее победителем, он понятен и заранее известен. Остается лишь один вопрос: отдадут ли казанцы нижегородцам хотя бы один матч. И на этот вопрос я возьмусь ответить удовлетворительно: да, скорее всего счет в серии будет 4-1.



Этот единственный матч, который казанцы отдадут, будет либо первым казанским, либо первым нижегородским. В Казани такое будет возможно, если Квартальнов решит выйти в полуфинал на морально-волевых, то есть не снижая дополнительных нагрузок, чтобы сил потом хватило до самого финала Кубка Гагарина. В этом случае у «Торпедо» появляется шанс зацепить первый матч. Но следствием этой победы станет то, что дополнительные нагрузки у «барсов» уже на следующий день будут отменены. Команда нормально отдохнет и во второй игре размажет нижегородцев о борта «Татнефть-Арены».



Если же казанцы выиграют оба первых матча, то в Нижний Новгород они приедут в желании минимизировать четвертьфинальные затраты. И на первую игру выйдут не то, чтобы «в пол-конька», просто не будут пластаться там, где это необходимо в плей-офф. И тогда у «Торпедо» появится еще один шанс.



Поэтому конкретно на первый матч я берусь делать весьма нелогичный прогноз. А именно предсказываю победу нижегородцев, для которых она станет последней и в этой серии, и в этом розыгрыше Кубка Гагарина, и в этом сезоне вообще», — сказал Лебедев.