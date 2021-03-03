«Бернли» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» – «Лестер».



Ставка: победа «Бернли» с форой (0) за 1.83.



«В этой игре многое будет зависеть от характера «Лестера». Не думаю, что Роджерс будет рисковать Маддисоном – его состояние держится в секрете, но раз его не было даже в запасе на игру с «Арсеналом» три дня назад, очень маловероятно, что он сыграет и на этот раз. Тем более против агрессивного «Бернли» в полноги сыграть явно не получится, и выпускать своего лидера будет рискованно. Ну а без Маддисона игра у «лис» впереди совсем не клеится. Что против «Славии», что с «Арсеналом» – мысли в игре с мячом было минимум. Тут еще и Барнс выбыл до середины апреля в лучшем случае. В общем, как бы не повторился у «Лестера» сценарий прошлого сезона, когда у шедшей второй команды в феврале начался спад, выбивший ее в итоге из зоны Лиги чемпионов…



Предположу, что «Бернли» сыграет здесь максимально агрессивно и не даст спокойно вздохнуть гостям. Когда «Лестер» не в порядке, играть против него удобно, особенно физически крепким командам. Так что выберу здесь, пожалуй, пару слегка сенсационных, если судить по коэффициентам, вариантов», — сказал Петросьян.